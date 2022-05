Bachmann: „Mich schockiert jetzt nichts mehr“

Noch keinen Kontakt

Aber: Seine Teamkarriere hat für ihn Priorität. „Ich bin auf den Geschmack gekommen. Es ist eine Ehre, ich will viele große Turniere für Österreich spielen.“ Nur vertraut Ralf Rangnick auch einem Zweitliga-Goalie? Bachmann schmunzelt: “Wenn nicht, muss ich mir was überlegen. Aber ist Manchester United nicht gegen einen Zweitligisten (Anm. Middlesbrough) im FA-Cup gescheitert? Der Teamchef kennt also die englischen Ligen. Wichtig ist, dass ich meine Leistung bringe. Ich hab den Kopf nie in den Sand gesteckt, stark trainiert.“ Daher darf er am Sonntag gegen Chelsea wieder zwischen die Pfosten.