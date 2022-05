Weltwirtschaftsforum: Bundesheer sichert Luftraum

Abkommen zur gemeinsamen Luftraumüberwachung

Die Schweiz und Österreich kooperieren auch sonst bei der Luftraumüberwachung, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte. Durch ein Abkommen, das seit 2019 in Kraft ist, können verdächtige Flugzeuge auch schon auf dem Staatsgebiet des Nachbarn abgefangen bzw. in Empfang genommen werden.