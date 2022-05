Musikalische „Wunder“ beim Klangfrühling

Klassische und modernere Konzerte

Gestartet wird heute, Donnerstag, um 19 Uhr mit der Eröffnung der Fotoschau „Ritterburgen im Vorgarten“ von Klaus-Jürgen Bauer auf dem Hauptplatz. Morgen, Freitag, ab 19 Uhr wird die Gemeinschaftsausstellung „Frauenbilder“, die ausschließlich von Malerinnen gestaltet wird, in der Rathausgalerie in Stadtschlaining eröffnet. Das Eröffnungs-„Wunderfest“ des heurigen Klangfrühlings findet am kommenden Samstag ab 18 Uhr auf der Friedensburg statt.