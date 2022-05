Graz will Leerstand erheben und neuen FLÄWI prüfen

Die nun nicht mehr ganz neue Grazer Koalition sagt der Bauwut in der Landeshauptstadt den Kampf an. So wird etwa ein geplantes Großprojekt in Gries zurück an den Start geschickt und dazu will man endlich auch den Leerstand erheben lassen und bis zum Sommer einen neuen Flächenwidmungsplan (FLÄWI) prüfen.