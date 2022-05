Mann stürzte in Mittertrixen auf Baustelle schwer

Ein 68-jähriger Pensionist war am Dienstag um 14.35 Uhr auf einer Baustelle seines Verwandten in Mittertrixen bei Völkermarkt mit Nagelarbeiten an Leimbindern in einer Höhe von vier Metern beschäftigt. Dazu befand er sich auf einer dreiteiligen Aluleiter. Bei den Arbeiten bzw. beim Abstiegsversuch stürzte er mitsamt der Leiter ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich dabei im Bereich des Schädels und des linken Handgelenks schwer.