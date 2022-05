Seit 125 Jahren bei drohender Gefahr zur Stelle

Die Feuerwehr Viktring-Stein/Neudorf hatte im Vorjahr 63 Einsätze. Morak: „Oft löschen die Berufsfeuerwehr und eine Freiwillige Feuerwehr gemeinsam. Tückische Waldbrände in Köttmannsdorf und beim Josefinum waren herausfordernd. Wir haben auch beim Brand des Mischfutterwerks beim Lagerhaus am Südring beim Löschen geholfen. Der längste Einsatz war bei einem Brand am Stifterkogel, wo wir 24 Stunden durchgehend gebraucht wurden.“