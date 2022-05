Mann zahlte zwei Millionen Euro an Online-Betrüger

Durch einen Bekannten wurde der Geschäftsmann aus Italien, der in Villach lebt, aufmerksam auf eine Investitionsmöglichkeit in Form von Internetaktien. Wohl hoffnungsvoll, hohe Gewinne zu erzielen, überwies er im Oktober 2021 insgesamt rund zwei Millionen Euro. Empfänger: zwei mutmaßliche Ivestment-Firmen in Estland und Polen. Auf einer fingierten Online-Plattform konnte der Mann noch beobachten, wie sich das investierte Geld vermehrte.