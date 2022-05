Doppelte Brandstiftung in Villach: Täter flüchtig!

Wegen gleich zwei Brandstiftungen ermittelt derzeit die Polizei in Villach - ein noch unbekannter Täter wird verdächtigt, im Stadtteil Auen zuerst einen Kebap-Stand und danach noch eine Palette mit Kartonagen in Brand gesetzt zu haben. Zwar entdeckte die Polizei den Feuerteufel in der Nacht, doch ihm gelang die Flucht...