Mordfall ohne Leiche: „Glaube, dass sie lebt“

„An nichts“, gibt die schöne junge Frau vor Gericht auch offen zu, was ihre Erinnerungen betrifft. Zumindest nicht an die Mama. Obwohl sie „ein sehr gutes Bild“ von ihr hat. Dank ihres Vaters – des Angeklagten. Ihn begrüßte sie mit einem knappen „Hallo“, sprach aber offen über, „eine glückliche Kindheit“. Für die heute 18-Jährige ist er „der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich hab mit ihm immer reden können.“ Auch über die Mutter.