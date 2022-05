Brand in Ferienwohnung auf der Flattnitz

Als die erste Feuerwehr am Einsatzort eingetroffen ist, kam bereits dichter Rauch aus einem der Fenster, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Metnitz. Unverzüglich wurde ein Atemschutztrupp über die Leiter in das erste Obergeschoss geschickt. Parallel dazu drang ein weiterer Trupp über das Stiegenhaus in das große Ferienwohnhaus ein. Der Brand konnte in einer Wohnung rasch lokalisiert und gelöscht werden.