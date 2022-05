Südossetien: Referendum über Beitritt zu Russland

Südossetische Kämpfer in der Ukraine an Russlands Seite

Russland hatte die Unabhängigkeit der prorussischen Separatistenregion und des benachbarten Abchasiens nach einem kurzen militärischen Konflikt mit Georgien im August 2008 offiziell anerkannt. Tausende russische Soldaten sind in dem Gebiet stationiert. Südossetische Kämpfer hatten sich den russischen Truppen in der Ukraine angeschlossen. Abchasien plane keinen Beitritt zu Russland, erklärte ein Sprecher des dortigen Parlaments.