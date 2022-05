Betroffenheit zum Krieg nimmt ab, Ängste nehmen zu

Im Gegenzug steigen Befürchtungen um die persönliche wirtschaftliche Situation: Die Inflation wird weiter steigen, ist eine klare Mehrheit der Befragten überzeugt, auch die Energiekrise wird sich weiter zuspitzen. Ebenso wird die persönliche Sicherheit zunehmend als „bedroht“ empfunden - die Mehrheit der Bevölkerung lehnt daher auch Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Das Vertrauen ins heimische Polit-Personal, im Ukraine-Krieg die richtigen Maßnahmen zu setzen, ist übrigens relativ gering - so wird etwa auch die Reise Karl Nehammers nach Moskau mehrheitlich negativ gesehen. Viele weitere Details zur aktuellen Stimmungslage in Österreich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sehen Sie im Video oben.