Antrag auf öffentlichen Grillplatz gescheitert

Glanspitz-Lösung hielt nur zwei Jahre

Freilich: Am Glanspitz gab es in den Jahre 2017 und 2018 schon einmal einen öffentlichen Grillplatz. Allerdings sorgte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) nach Beschwerden wegen Lärms und der ungeklärten Anfahrts- und Parksituation für eine Beseitigung des Platzes. Solche Zustände würden nicht im Interesse der Stadt liegen. Dankl betonte am Freitag, die Probleme seien den Antragstellern bewusst, darum habe man auch den Austausch mit Anrainern zur Erarbeitung von Lösungen und eine klare Kommunikation von Nutzungsregeln gefordert. Er will nun mit seinen Mitstreitern in der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch einen erneuten Anlauf starten.