Spitalsteam rettete Fuß vor drohender Amputation

Beherztes Dankesschreiben an Klinik

„Das Wunder, das ich dort erfahren durfte und das meine emotionale Ebene wieder aufrichtete, kann man mit Worten kaum beschreiben. Bereits bei der Aufnahme wurde mir bewusst, dass hier Menschen mit Fachwissen und empathischem Geschick zu Werke gehen“, schildert der Waldviertler in einem Dankesschreiben an das Team des Krankenhauses in Waidhofen.