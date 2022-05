Neuzugang! Barcelona bedient sich bei Konkurrenz

Entäuschende Saison

Auch Robert Lewandowski war in den vergangenen Wochen und Monaten immer häufiger mit dem spanischen Großklub in Verbindung gebracht worden. Der Pole, der beim FC Bayern nicht mehr verlängern wird, soll die Katalanen zurück auf die Erfolgsspur führen. In der Liga musste sich die Xavi-Truppe heuer mit Rang zwei begnügen und auch das Viertelfinal-Aus in der Europa League (gegen Frankfurt) entsprach wohl nicht ganz den Erwartungen der Fans.