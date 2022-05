Lewandowski verlängert bei den Bayern nicht (!)

Genervt?

Gerüchte über Lewandowskis Gemütszustand hatten in jüngerer Vergangenheit mannigfaltig die Runde gemacht. Er würde nicht mehr als Teamplayer auftreten, hieß es da. Der ständige Vergleich mit Haaland würde ihn nerven, war dort wiederum zu vernehmen. Dass die Bayern zu lange zögern, um an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen, würde er auch nicht eben als Liebesbeweis empfinden - vermutlich ebenso wenig wie den Umstand, dass die FCB-Bosse laut Insider-Info von Jan-Age Fjörtoft bis zuletzt „verzweifelt“ versucht hatten, Haaland doch noch an die Säbener Straße zu lotsen (auch Oliver Kahn meinte, bei dessen Gehaltsvorstellungen würde einem „schwindelig“). Und bei der Meisterparty hätte es ihn nur eine Stunde lang gefreut, ehe er schon wieder abrauschte. All das dürfte in Lewandowski also den Entschluss reifen haben lassen: kein neuer Vertrag bei Bayern.