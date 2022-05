Große Pläne für die Zentren in Grödig

Visualisierungen zeigen bereits, wie das neue Zentrum am Marktplatz in Grödig ausschauen soll. Und dieses wird nicht das einzige in der Flachgauer Gemeinde bleiben. Denn auch in den Ortsteilen Fürstenbrunn mit neuer Volksschule und einem Nahversorger sowie in St. Leonhard mit drei neuen Gebäuden für Büros und einem Nahversorger gibt es große Pläne für eigene Zentren. Stillstand gibt es derzeit unter Bürgermeister Herbert Schober keinen. So wird gerade die Freizeitanlage beim Fußballstadion mit Pumptracks, Verkehrspark und diversen Sportgeräten fertiggestellt. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen sinnvolle Freizeitgestaltungen ermöglichen“, sagt Schober.