Slowenien: Fünf Tote bei Explosion in Chemiefabrik

Sechs weitere Personen verletzt

Fünf Personen, die sich in unmittelbarer Nähe der Explosion befunden hatten, wurden vermisst und dürften höchstwahrscheinlich tot sein. Die Explosion war so heftig, dass es kaum Überlebenschancen gäbe, wird der Fabrikdirektor in Medien zitiert. Sechs weitere Personen wurden verletzt, zwei davon wurden wegen schweren Verbrennungen in der Universitätsklinik in Ljubljana behandelt. Ihr Zustand sei kritisch, hieß es.