Für tote Mutter (39) hätte es eine Hilfe gegeben

Tante kümmert sich um Kind

Erschüttert vom Schicksal der Alleinerzieherin ist auch die Welser Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP), zuständig für das Sozialressort: „Die Frau ist erst im Vorjahr nach Wels gezogen. Sie war bei der Kinder- und Jugendwohlfahrt nicht bekannt. Vorher hat sie in Wels-Land gelebt. Hätte sie dort Hilfe in Anspruch genommen, wären uns die Daten bei der Übersiedlung übermittelt worden. Es hätte in Wels viele Hilfsangebote für sie gegeben. Auch kostenlose Angebote und mobile Dienste.“ Allerdings scheuen sich viele Menschen in Notlagen, wenn sie ihr Leben alleine nicht mehr meistern können, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, weiß die Politikerin. Um das Schicksal der vierjährigen Tochter kümmert sich nun wieder die Kinder- und Jugendwohlfahrt Wels-Land. Das Kind wurde an die Großtante übergeben, die gemeinsam mit den Großeltern in Gunskirchen für das Mädchen sorgen wird.