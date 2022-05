Herzog: „Wir waren Hauptsponsor des FC Pinzgau“

Wir mussten über die Jahre viel Geld in die Sportanlage investieren. Außerdem haben wir in der Vergangenheit Verträge geschlossen, die nicht auf österreichische Verhältnisse abgestimmt waren. Dann sind auch coronabedingt noch Einnahmen durch Sponsoren ausgeblieben. Das reißt in die Bilanz einer GmbH tiefe Wunden.