Freitag, der 13., birgt höheres Risiko zu sterben

1043 Freitage (2001 bis 2020) wurden bezüglich der Unfallzahlen und der tödlichen Unfälle analysiert An normalen Freitagen gab es im Jahresdurchschnitt in OÖ rund 26 Unfälle. An den 13. lagen die durchschnittlichen Unfälle bei 25,6 Unfällen, also sogar rund 1,8% darunter.