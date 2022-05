Waldfriedhof-Gegner rufen Papst um Hilfe

Dann muss es halt der Papst richten. Mit einem Brief an den Heiligen Vater hofft eine Bürgerinitiative einen geplanten Waldfriedhof am Fuße des Bisambergs im Bezirk Korneuburg doch noch verhindern zu können. Sie sieht durch die Ruhestätte von – ihrer Ansicht nach – bis zu 50.000 Menschen ein Natura-2000-Gebiet akut gefährdet. Das Stift Klosterneuburg weist die vielen Vorwürfe zurück.