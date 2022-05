Leo Hillinger: Wie der Vater, so auch der Sohn

Leo Hillinger im Doppelpack

In „Hillinger & Hillinger“ gibt’s den Unternehmer gleich im Doppelpack. Denn auch sein Sohn Leo Hillinger jun. alias Jack ist mit von der Partie. Immerhin soll er in die Fußstapfen seines Vaters treten. Was macht der Sohn besser als sein Papa? „Er denkt mehr nach als ich, ist vernünftiger bei seinen Entscheidungen. Er ist eher wie seine Mama und nicht so verrückt wie ich“, so Hillinger zur „Krone“.