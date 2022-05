Unterschiedliche Positionen zur Flughafen-Frage

Spannend, wie sich die Parteien im Landtag in der Flughafen-Frage positionierten! Die ÖVP, mit dem zuständigen Landesrat Martin Gruber, betonierte sich ein. „Es ist genug!“, so Gruber an Mehrheitseigentümer Lilihill. Grubers Vorgänger als Parteichef, Christian Benger, zählte auch alle Versäumnisse von Franz Peter Orasch und dessen Firmen Punkt für Punkt auf.