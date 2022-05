Südburgenlandbus im Höhenflug: Ausbau im Jahr 2023

Anfang 2023 ist der Start von „Burgenland mobil“ der nächste Schritt. Die Umsetzung erfolgt regionsweise verbunden mit der Neugestaltung des Buslinienverkehrs. Wie beim Südburgenlandbus sind die Verkehrsbetriebe Burgenland mit Geschäftsführer Wolfgang Werderits zuständig. Fahrten werden in Kooperation mit lokalen Unternehmen durchgeführt. „Das Angebot richtet sich flexibel nach dem Bedarf, Übernahme in den Linienverkehr inklusive“, so Dorner.