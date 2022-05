Schlaue Schweiz als Steuer-Vorbild

Aber immerhin werde in Österreich überlegt, so Finanzminister Magnus Brunner, die „kalte Progression“ in absehbarer Zeit abzuschaffen. Ein System, bei dem der Staat an der Inflation verdient. Wie steht es in der Schweiz damit? Die kalte Progression ist dort seit 2011 abgeschafft: „Das ist doch eine Frage der Fairness gegenüber den Bürgern.“ Ach so, drum dauert es bei uns so lange?