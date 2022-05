Bewohner bei Zimmerbrand ums Leben gekommen

Mann leblos in Wohnung gefunden

Im Zuge des Löscheinsatzes drangen die Helfer in die Brandwohnung vor, dort stießen sie auf den leblosen Wohnungsinhaber, brachten ihn in Sicherheit und begannen mit der Wiederbelebung. Einsatzkräfte der Berufsrettung übernahmen wenig später die notfallmedizinische Behandlung und brachten den Mann ins Krankenhaus. Dort erlag das Opfer jedoch seinen Verletzungen, berichtete Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr.