Sind Schüler gut genug auf das Leben vorbereitet?

Verpflichtende mündliche Matura - zu viel Druck?

So hagelte es auch Kritik, als der Minister die Schüler nach einer zweijährigen, coronabedingten Freiwilligen-Pause wieder zur mündlichen Matura verpflichtete. In Wien gingen deswegen sogar hunderte Jugendliche auf die Straße! Wer trotz des „Dauerausnahmezustandes“ nun zur verpflichtenden Matura zurückkehren möchte, „macht denselben Fehler wie jene, die zu oft und zu früh die Pandemie für beendet erklärten“, schießt Bildungssprecherin Petra Vorderwinker in Richtung des Ministers.