Polizei macht Jagd auf Bande nach 47 Coups

Ladendiebe in Haft

Auf der Flucht gefasst wurde indes ein Ladendieb (30) in Amstetten. Er war mit einem Komplizen in einem Supermarkt beobachtet worden. Beim Eintreffen der Polizei ließ das Duo das Diebesgut fallen und gab Fersengeld. Der 30-Jährige wurde wenig später gestellt. Er wurde festgenommen, zeigt sich aber nicht geständig. Der 25-Jährige und ein weiterer Komplize (16) tappten zwei Tage später in eine Verkehrskontrolle. Der Gesamtschaden bei ihren acht Coups beläuft sich auf 13.500 Euro.