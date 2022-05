„Der Frust in der Bevölkerung ist riesig groß“

Korruption ist Gift für die Gesellschaft - findet sie im politischen Umfeld statt, fördert die Politikverdrossenheit, Abwendung und Extremismus. „Postenschacher, typisch österreichische Freunderlwirtschaft, Gesetzeskauf und der Druck auf Justiz und Medien ist in Österreich im internationalen Vergleich sehr hoch“, so Martin Kreutner in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller. Der renommierte Korruptionsexperte ist Proponent des Antikorruptions-Volksbegehrens, das soeben unterschrieben werden kann. 250.000 Unterschriften gibt es bereits, die parlamentarische Behandlung (dafür sind zumindest 100.000 Unterschriften nötig) ist damit sichergestellt.