Kärntner Polizei ruft zum Schutz vor Sextortion

Messenger Apps als Problem

Manchmal findet die Kommunikation aber auch ausschließlich in Messenger-Apps statt - die Betroffenen sollen hier aufreizende Fotos von sich senden, mit denen sie später erpresst werden. In der Regel wird der Veröffentlichung der Videos oder Nacktfotos in sozialen Netzwerken oder mit der Übermittlung an die Familie oder Freunde der Betroffenen gedroht. Die Täter nutzen dabei die Angst und Scham der Opfer als Druckmittel.