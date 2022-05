Wiener Landtag verplempert 150.000 Seiten Papier

DigiPol wird das Projekt genannt und heißt so viel wie Digitale Politik - könnte aber auch Digitale Probleme bedeuten, denn in der Aktion ist der Bug drinnen, wie in der Computersprache Fehler genannt werden. im September 2019 präsentierten Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke „Wiens Fahrplan zur Digitalisierungshauptstadt!“ Nicht von Österreich, sondern gleich von ganz Europa.

Beide feierlich: „DigiPol digitalisiert die politische Arbeit von den Dokumenten bis zur digitalen Verwaltung der Sitzungen.“ Und: „Alle Funktionen von DigiPol werden schrittweise bis Herbst 2020 verfügbar sein.“ Hintergrund: Für Gemeinderats- und Landtagssitzungen werden pro Jahr etwa 150.000 Seiten Papier gedruckt. Seit der Erfindung von Computern auch kein Muss mehr.