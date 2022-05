Stein stoppt Pelletsproduktion in Völkermarkt

Das Feuer ist am Freitag gegen 22 Uhr in der sogenannten Hammermühle in der Pelletsproduktionshalle im Bezirk Völkermarkt ausgebrochen. Laut dem Schichtleiter dürfte ein Stein den Brand ausgelöst haben. „Da die Maschine mit einer eigenen Löschanlage ausgestattet ist, konnte der Brand rasch gelöscht werden“, heißt es seitens der Polizei. Mehrere Glutnester mussten aber noch von den Feuerwehren aus der Hammermühle entfernt werden.