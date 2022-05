Rodionov im Mauthausen-Finale, Novak draußen

Den Organisatoren des ATP-Challengers in Mauthausen ist der Traum vom Finale zweier Österreicher nicht erfüllt worden, aber einer hat es geschafft: Jurij Rodionov besiegte am Samstag beim mit 90.380 Euro dotierten Turnier in Oberösterreich den Ungarn Mate Valkusz mit 6:2,6:4. Im Anschluss verlor Dennis Novak gegen den als Nummer zwei gesetzten Tschechen Jiri Lehecka glatt mit 2:6,3:6.