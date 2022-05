Standesvertretung will Jungärzten Rücken stärken

„Sparen an der Ausbildung ist Verrat an allen Jungärzten!“ Um starke Worte ist Dr. Harald Schlögel, neuer Präsident der Ärztekammer in NÖ, nicht verlegen. Er tritt an, dem medizinischen Nachwuchs Karriereperspektiven zu geben, Kassenpraxen zu attraktivieren und die Work-Life-Balance der Kollegen zu verbessern.