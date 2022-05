Gratis-Torte, Sekt und Kokosbusserln für die Mamas

Roter Teppich

Spaß ist auch am morgigen Finaltag garantiert – vor allem für die Mamas, ist schließlich Muttertag.

Aus diesem Anlass versüßt nicht nur Karl Guschlbauer den Tag mit 1000 Gratis-Kokosbusserln, die an seinem großen Schaumrollentruck im Bereich des AEC an alle Mamas verteilt werden, sondern auch die „Krone“. Im Medienzelt wartet ab 12 Uhr Gratis-Torte für Mamas – solange der Vorrat reicht. In der Donaualm wird den Müttern im wahrsten Sinne des Wortes ein roter Teppich ausgerollt, jede bekommt als Aperitif ein Glas Sekt zu ihrem Essen. Dem nicht genug, gibt es bei den Würstelständen des Urfahranermarktes ein Getränk zur Konsumation gratis dazu.