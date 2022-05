Weintourismus statt Genussakademie im Schlössl

Eisenstadt neues Zuhause

Nach dem Markt werde man mit der Übersiedelung beginnen, bestätigt eine Sprecherin der Genussakademie auf Nachfrage. Ein neues Zuhause sei bereits in Eisenstadt in Aussicht. Das Genuss- und Agrarmarketing soll selbstverständlich auch in Zukunft weitergeführt werden. Man sei ein flexibles Team und werde sich fortan dezentraler bewegen, wird betont. Neben Obmann Engelbert Rauchbauer und Geschäftsführerin Manuela Nechansky zählt die Genuss Burgenland zwei Mitarbeiterinnen. Die Veranstaltungen sollen künftig an verschiedensten Locations stattfinden, das sei teilweise jetzt schon der Fall. Dazu würden allerdings noch Gespräche geführt.