Muttertag ohne Mama: So feiert man mit Kindern

Und wenn die Kinder das nicht möchten?

Dann ist es auch in Ordnung. Man sollte nur fragen, warum. Oft tragen die Kinder Wut oder Verzweiflung in sich. Dann heißt es genau hinhören: Was braucht mein Kind? Ein Gespräch vielleicht oder Zuwendung? Vielleicht hat das Kind ja in der Schule gehört: „Da hast ja gar keine Mama.“ Aber das stimmt nicht.