Elf Jahre Verbrecherjagd: „Fly“ geht in Ruhestand

Einbrecher aus dem Kastenversteck gebellt

Kaum zu glauben, dass das schon elf Jahre her ist. Zahlreiche Einsatzerfolge gehen seitdem auf das Konto von „Fly“. Ihre Spezialgebiete waren Suchtgift und Einbrecher. Egal, wo oder wie vermeintlich gut die Gauner sich versteckten, „Fly“ hat sie alle erschnüffelt. Wir erinnern uns etwa an einen Somalier, der in ein leer stehendes Haus in der Grazer Mariengasse einbrach. Zitternd vor Angst verkroch er sich in einem Kasten. Doch kein Problem für den Vierbeiner, der ihn laut bellend dort aufstöberte.