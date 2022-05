Kampf um Staatsbürgerschaft für Südtirolerin (103)

Wurm erinnert an Beschluss des Nationalrats

Wurm dankt in diesem Zusammenhang auch dem Andreas-Hofer-Bund Tirol, der sich unermüdlich für die Sache Südtirols aufopfert: „Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, Orian diesen Wunsch noch zu erfüllen.“ Er erinnert zudem an einen Beschluss des Nationalrats vom Herbst 2019, mit dem die Regierung beauftragt wurde, die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler zu ermöglichen.