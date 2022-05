103. Geburtstag der letzten „Katakomben-Lehrerin“

„Schule“ in Bauernstuben

Es begann die Zeit der „Katakomben-Schulen“: In Bauernhöfen und Wirtsstuben unterrichteten rund 200 illegale Lehrerinnen nachmittags die deutschsprachigen Kinder. Es war ein ständiges Versteckspiel mit drohenden Razzien und hohen Strafen. Hermine war schon als Jugendliche Teil dieses geheimen Netzwerks und hatte Glück: Die Carabinieri konnten die verbotene „Schule“ im kleinen Bergdorf nicht enttarnen. Erst viel später, nach dem Zweiten Weltkrieg und der Autonomie für Südtirol, konnte sie regulär als Lehrerin arbeiten. Sie ist nach zwei eigenen Kindern längst Uroma und wurde bereits in den 1960er Jahren vom Land Tirol geehrt.