Für drei Viertel verändert Corona Leben nachhaltig

Stadtbewohner sehen in Pandemie eher eine Chance

Grundsätzlich sehen 47 Prozent die Möglichkeit, dass die Pandemie auch zu einem besseren Leben führen könne. 35 Prozent glauben dies nicht. 18 Prozent enthielten sich einer Einschätzung. Vor allem Menschen in der Stadt (53 Prozent) oder mit hohem Bildungsabschluss (57 Prozent) sehen in der Krise eine Chance. IMAS hat von 9. Februar bis 7. März 1023 Personen ab 16 Jahren direkt befragt. Ein Teil der Interviews fand nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine statt.