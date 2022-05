„Ich hab’ einfach so Angst um meinen Sohn gehabt“

Und weil der Flüchtende gar so waghalsig unterwegs war, brach der Familienvater schließlich die Verfolgung ab. Stattdessen ging Z. lieber zur Polizei nach Ansfelden, zeigte den Sachverhalt an und das Video her. Der flüchtige Lenker konnte so recht schnell ausgeforscht werden. Der 23-Jährige aus Leonding ist aber nur teilweise geständig. Die Ermittlungen der Polizei laufen.