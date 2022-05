Adieu, Rudi! Nach zehn Jahren ist für Perz Schluss

Perz will nach zehn Jahren mit Titel abtreten

Bei Rudi Perz ist der Abschied indes fix. Zehneinhalb Jahre war er Coach in Köttmannsdorf - mit lediglich einer dreiwöchigen Unterbrechung. „Ich bin nun bereit für was Neues, offen für spannende Projekte“, sagt Rudi, den wohl „Co“ Christian Sablatnig ersetzen wird. Derzeit ist der Klub Zweiter in der Kärntner Liga, hat erstmals das Finale im KFV-Cup erreicht. „Natürlich würde ich gerne mit einem Titel abtreten“, sagt der 50-Jährige.