Raaberbahn: Seit 150 Jahren auf Schiene

Der österreichische Firmensitz befindet sich seit 1933 am Bahnhof Wulkaprodersdorf. Die Raaberbahn ist in den Verkehrsverbund Ost Region integriert. Jährlich werden allein in Österreich rund zwei Millionen Passagiere befördert. Deshalb wird die gesamte Infrastruktur in den kommenden Jahren massiv modernisiert.