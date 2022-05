Verdächtiger (15) saß als Vergewaltiger in Haft

Wegen Körperverletzung und Raubes suchten Gmundener Polizisten einen 15-jährigen Afghanen - und fanden ihn im Linzer Gefängnis. Dort saß er als einer der Verdächtigen nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung am Linzer Bahnhof in U-Haft. Auch bei der Schlägerei in Gmunden war der 15-Jährige nicht allein gewesen.