Neue Corona-Mutation ++ Folgen nach Busunglück

Eine neue Corona-Variante ist in Österreich angekommen. Sie ist ansteckender als Omikron BA.2. Und: Nach dem Busunglück in Wien, bei dem Fahrgäste verletzt wurden, gibt es erste Konsequenzen. Das sind unter anderem die Themen der Krone News am Mittwoch, den 4. Mai, mit Carsten-Pieter Zimmermann.