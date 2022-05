Zu wenig Parkplätze: Gemeinde lehnt Wohnbau ab

Nun doch keine Baubewilligung erhält das geplante Wohnheim in der Ketzergasse in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling. In zweiter Instanz wurde das umstrittene Bauprojekt von der Gemeinde abgelehnt. Grund dafür ist die zu geringe Anzahl an geplanten Parkplätzen. Während Anrainer jubeln, gibt sich der Bauherr kämpferisch.