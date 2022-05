Salzburg wirft auch beim Abfall viel Energie weg

Salzburg wirft aber leider auch beim Abfall viel Energie weg. In Bergheims Ortsteil Siggerwiesen landet bekanntlich der Müll. Anstatt mit einem Biomasseheizwerk Wärme für tausende Haushalte zu erzeugen, wird der heizwertreiche Teil des Mülls in Ballen verpackt und per Schiene zur thermischen Verwertung ins oberösterreichische Lenzing verschickt. Und dafür muss Salzburg dem Nachbarbundesland auch noch je Tonne rund 125 Euro überweisen.