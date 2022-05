Kristian Bissuti: „Hatte auch gute Lehrmeister“

7500 Schilling für ein Bild, Anruf von MGM

Auf die Frage, ob er Lieblingsbilder habe, geht er zu Beginn der Sendung nach kurzem Überlegen ein. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein legendäres Bild aus dem 69er-Jahr mit dem tschechischen Langstreckenläufer Emil Zatopek. Gleichzeitig auch das teuerste Exemplar Bissutis. Ganze 7500 Schilling hat es damals dafür gegeben. Aber auch in der Filmbranche hat sich der Fotograf zu behaupten gewusst. Zu dem, in den 60er-Jahren erschienenen Film „Meuterei auf der Bounty“ ist er aus heiterem Himmel von der Filmproduktionsfirma MGM eingeladen worden. Mehr zur Erfolgsstory von Kristian Bissuti sehen Sie im Video!